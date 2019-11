Esce per un caffè e sparisce nel nulla: apprensione per un  83enne a Ribera

1 Novembre 2019 17:54

L’83enne manca da casa da ieri mattina: era uscito per andare a prendere un caffè al bar e non è tornato più, ricerche in corso a Ribera

Proseguono a Ribera, nell’agrigentino, le ricerche di Liborio Gambino, medico in pensione di 83 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. L’anziano intorno alle 8 è uscito di casa a bordo della sua auto per andare a prendere un caffè al bar e da quel momento si sono perse le sue tracce. Le ricerche, che vedono coinvolti vigili del fuoco e carabinieri, si stanno concentrando nella zona di Piano Spito dove l’83enne è stato visto l’ultima volta. I familiari fanno appello a chiunque lo avesse visto e possa fornire elementi utili per ritrovarlo.

