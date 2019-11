Antisemitismo: Malan, ‘Di Maio non dia lezioni a Fi, Grillo citò Mein Kampf’

8 Novembre 2019 14:34

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Il ministro degli esteri Luigi Di Maio è inqualificabile nel dichiarare che Forza Italia avalla coloro che hanno offeso la senatrice Liliana Segre”. Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Fi al Senato. “Chi offende la senatrice -aggiunge- merita tutta la nostra esecrazione e, se ce ne sono gli estremi, le denunce del caso, perché dimostra di non avere rispetto per la sua persona, per l’atroce esperienza che ha dovuto subire e per quello che rappresenta”.

“Noi di Forza Italia possiamo davvero indignarci con chi offende la senatrice Segre, perché abbiamo in ogni occasione dimostrato rispetto per lei, per tutta la comunità ebraica, con forte e fattivo contrasto all’antisemitismo, quello di ieri come quello di oggi, che si manifesta anche e soprattutto nelle campagne di odio contro Israele”.

