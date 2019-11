L’annona di Reggio Calabria e la gelateria Cesare: una storia d’amore a km 0 che ha generato un gusto sublime

4 Novembre 2019 10:00

L’annona di Reggio Calabria, un frutto dalle speciali qualità organolettiche entrato a pieno titolo tra i migliori gusti della gelateria Cesare

Il PROGETTO ITALICO non si ferma. L’obiettivo è dei più nobili e allo stesso tempo ambiziosi: valorizzare i prodotti del territorio utilizzando come strumento promozionale le preparazioni enogastronomiche e il frutto del lavoro degli artigiani calabresi. Il promotore di questa strategia di marketing territoriale è Davide Destefano, titolare della storica gelateria Cesare di Reggio Calabria, in collaborazione con Gaetano Vincenzi della Gelateria Barbarossa di Cosenza, e Pasquale Monteleone della Bottega del gelato di Pizzo Calabro, quest’ultimo risultato vincitore della giuria popolare nel corso del festival reggino dedicato al gelato “Scirubetta 2019“.

E proprio nel corso dell’evento che si è svolto lo scorso mese di settembre, uno grandi protagonisti è stato il sorbetto all’annona di Reggio Calabria, prodotto con un frutto che si fregia del ‘titolo’ de.co. L’annona, originaria del Centro America, ma molto anche diffusa in Spagna, è nota per le sue proprietà antiossidanti e pochi sanno che viene prodotta anche in Calabria e nello specifico proprio a Reggio, dove le condizioni microclimatiche, molto simili a quelle che favoriscono la coltivazione del principe mondiale degli agrumi ovvero il Bergamotto di Reggio Calabria, ne permettono la crescita e lo sviluppo.

Davide Destefano, come sempre ‘profetico’ in materia, ne ha colto le grandi qualità e la preziosità delle proprietà organolettiche, ma non solo. Per produrre il suo gelato Davide ne ha seguito la raccolta presso l’azienda agricola Bilardi. Il risultato? Uno squisito e delicato sorbetto variegato Passion Fruit – anche quest’ultimo coltivato a km 0 da Paolo Bilardi. Una sinergia di gusti, sapori, lavoro e prodotti della terra, per valorizzare al meglio un territorio che ha tutte le carte in regola per diventare vincente.

Articolo Pubbliredazionale.

