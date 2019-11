Animali: Verona, Calliope eletto gatto più bello del mondo (2)

4 Novembre 2019 14:12

(Adnkronos) – ‘Un grande successo in termini di pubblico e di espositori ‘ commenta Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino di Verona -. Si tratta di una manifestazione amata dalla gente e soprattutto dai bambini, che a Verona possono vedere le razze più belle del mondo e assistere ai ring, partecipando alle votazioni e alle premiazioni. Allo stesso tempo, ogni anno crescono le adesioni da parte degli allevatori e dei proprietari dei gatti, che durante questa due giorni ottengono punteggi importanti per partecipare poi a campionati e gare internazionali. Un’attività che siamo orgogliosi di portare avanti con grande impegno e passione”.

La manifestazione, organizzata da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino di Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, è stata ideata esattamente 40 anni fa da Costanza Daragiati. Costanza, nel 1979, dopo aver assistito a grandi esposizioni a Londra e Parigi, decise di realizzare la prima grande mostra felina d’Italia. Partendo proprio da Verona, la sua città, e poi organizzando tappe in tutto il nord. Ancora oggi è lei il motore dell’esposizione, assieme alla figlia Maria Sole Farinelli.

