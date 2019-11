Amsterdam, Air Europa: “Allarme attivato per errore”

6 Novembre 2019 23:43

Amsterdam, 6 nov. (Adnkronos) – E’ stato un “falso allarme”. Lo ha scritto su Twitter la compagnia Air Europa, smentendo le voci su un possibile dirottamento di un suo aereo in partenza dallo scalo di Schiphol, ad Amsterdam. “Sul volo Amsterdam – Madrid UX1094 questo pomeriggio è stato attivato per errore un allarme che avvia i protocolli in caso di dirottamento all’aeroporto”, ha spiegato Air Europa, precisando che “non è accaduto nulla, i passeggeri sono al sicuro e stanno per ripartire”. La compagnia conclude il tweet con le sue “profonde scuse”. Intanto le operazioni sono tornate “regolari” a Schiphol, l’aeroporto internazionale di Amsterdam. E’ lo stesso scalo a renderlo noto su Twitter, confermando che durante le indagini della gendarmeria olandese il molo d del terminal è rimasto “temporaneamente chiuso”.

