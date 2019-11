Amsterdam: falso allarme all’aeroporto Schiphol: nessun dirottamento [DETTAGLI]

6 Novembre 2019 21:05

Falso allarme all’aeroporto Schiphol ad Amsterdam: nessun dirottamento sul volo Amsterdam-Madrid

“Falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid”. E’quanto annuncia la compagnia Air Europa sul suo profilo Twitter. “Questa sera è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti”, conclude la compagnia. Le forze dell’ordine dell’Olanda in precedenza stavano indagando su una situazione “sospetta”. E’ quanto riportava l’account Twitter dello scalo.

Amsterdam: l’equipaggio dell’aereo ha attivato l’allarme dirottamento

Sarebbe stato attivato l’allarme dirottamento dall’equipaggio dell’aereo in partenza dallo scalo di Schiphol, ad Amsterdam. Lo scrive l’emittente olandese Nos, precisando che l’aereo apparterrebbe alla compagnia Air Europa e sarebbe diretto a Madrid.

Amsterdam: passeggeri ed equipaggio al sicuro

“Passeggeri ed equipaggio a bordo in condizioni di sicurezza. Le ricerche in loco sono ancora in corso”. Lo scrive la polizia olandese sul proprio account Twitter.

