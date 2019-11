Allerta Meteo, serata di forte maltempo al Sud: forti temporali in Calabria e Sicilia

6 Novembre 2019 16:54

Allerta Meteo, violenti temporali in atto al Sud Italia: rischio nubifragi e alluvioni, il punto della situazione

Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso il maltempo si sta spostando all’estremo Sud, con piogge e temporali anche in Calabria e Sicilia. Veri e propri nubifragi stanno colpendo la Sicilia orientale, in modo particolare Catania e dintorni, nel cuore del pomeriggio. Spiccano i 19mm di pioggia caduti a Trecastagni nell’ultima ora, con temperatura crollata da +21 a +15°C. Piove anche a Catania, Messina e Reggio Calabria dove stamattina le temperature, con cielo sereno, avevano raggiunto i +22/+23°C, ma adesso ci sono +17°C.

Nelle prossime ore il maltempo si concentrerà proprio al Sud, con forti temporali nella sera/notte soprattutto in Campania (rischio alluvioni-lampo nel salernitano, massima attenzione!), Puglia, Basilicata e Calabria. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

