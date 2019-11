Allerta Meteo, tempesta di scirocco nel weekend: forti piogge Domenica mattina, oggi caldo e vento

16 Novembre 2019 12:24

L’Allerta Meteo di MeteoWeb per lo Stretto di Messina: situazione estrema per stasera e domani

Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta determinando un forte aumento delle temperature: abbiamo +24°C a Falcone, +23°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +22°C a Messina e Reggio Calabria. Sia caldo che vento, aumenteranno sensibilmente nel pomeriggio: la temperatura arriverà vicina ai +25°C e il vento supererà i 100km/h soprattutto nell’area più settentrionale dello Stretto di Messina. In serata il Tirreno andrà in burrasca con venti di oltre 130km/h a flagellare le isole Eolie.

La situazione cambierà domani: lo scirocco verrà sostituito da un più fresco maestrale che farà diminuire la temperatura entro sera fino a +15°C, con forti temporali che interesseranno lo Stretto nel corso della giornata. I fenomeni di maltempo più estremo, stavolta, colpiranno il Centro (Toscana, Lazio, Sardegna e Campania) e il Nord/Est. Su MeteoWeb è possibile seguire la diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

