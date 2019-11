Allerta Meteo, situazione DRAMMATICA per le prossime 24-36 ore: un “Uragano Mediterraneo” sta per abbattersi su Calabria e Sicilia

11 Novembre 2019 14:35

Allerta Meteo, mappe impressionanti per il maltempo che sta per abbattersi su Calabria e Sicilia: scenari drammatici per piogge alluvionali, venti impetuosi e mareggiate devastanti

Un violentissimo Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi sul Sud Italia: Calabria e Sicilia le Regioni più colpite. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli sono drammatici: il maltempo che colpirà il Sud Italia tra oggi pomeriggio e domani sera sarà devastante, come se transitasse un vero e proprio uragano. I venti di scirocco, infatti, supereranno i 150km/h provocando mareggiate devastanti sulle coste esposte (in modo particolare quelle joniche, dove avremo onde alte più di 10 metri), e la pioggia cadrà in modo torrenziale con picchi di oltre 300mm in meno di 4 ore, e di 500mm nell’arco delle 48 ore nelle zone interne. Uno scenario davvero molto preoccupante: le mappe nella gallery a corredo dell’articolo parlano da sole su ciò che ci aspetta a breve.

Per tutti gli aggiornamenti sul ciclone Mediterraneo che si sta per abbattere sul Sud Italia, consigliamo http://www.meteoweb.eu/

Valuta questo articolo