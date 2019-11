Allerta Meteo, è ufficiale: Martedì 12 Novembre scuole chiuse a Reggio Calabria

11 Novembre 2019 15:19

Allerta Meteo, scuole chiuse Martedì 12 Novembre a Reggio Calabria

Adesso è ufficiale: domani, Martedì 12 Novembre, le scuole rimarranno chiuse anche a Reggio Calabria. Il Sindaco Falcomatà sta preparando l’apposita ordinanza che firmerà a breve. Con ogni probabilità, le scuole rimarrano chiuse in tutti i comuni della Città Metropolitana/Provincia.

Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani martedi 12 novembre

In seguito ai messaggio di allertamento diffuso dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani martedì 12 novembre 2019. L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria.

