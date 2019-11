Allerta Meteo, scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia lunedì 11 Novembre [ELENCO]

10 Novembre 2019 19:05

Allerta Meteo, Lunedì 11 Novembre scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia a seguito dell’avviso emanato dalla Protezione Civile

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile, molti comuni di Calabria e Sicilia stanno decidendo di chiudere le scuole per domani, Lunedì 11 Novembre. Il maltempo colpirà duramente le Regioni più meridionali d’Italia, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Di seguito pubblichiamo l’elenco, aggiornato in tempo reale, di tutti i Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse. Per aggiornare la pagina in tempo reale e consultare l’elenco dei Comuni con le scuole chiuse aggiornato minuto per minuto, premere il tasto F5:

Agrigento

Crotone

Pozzallo (Ragusa)

(Ragusa) Castelvetrano (Trapani)

(Trapani) Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Borgia (Catanzaro)

(Catanzaro) Nocera Terinese (Catanzaro)

(Catanzaro) Simeri Crichi (Catanzaro)

(Catanzaro) Argusto (Catanzaro)

(Catanzaro) Caraffa (Catanzaro)

(Catanzaro) Cardinale (Catanzaro)

(Catanzaro) Badolato (Catanzaro)

(Catanzaro) Cenadi (Catanzaro)

(Catanzaro) Gizzeria (Catanzaro)

(Catanzaro) Magisano (Catanzaro)

(Catanzaro) Montepaone (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Isca (Catanzaro)

(Catanzaro) Pentone (Catanzaro)

(Catanzaro) Palermiti (Catanzaro)

