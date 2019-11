Allerta Meteo Reggio Calabria: annullata l’apertura del Salone dell’orientamento

11 Novembre 2019 17:22

A causa dell’allerta meteo rossa diramata dalla protezione civile e l’ordinanza di molti sindaci calabresi di chiusura delle scuole, l’apertura del Salone dell’Orientamento, prevista per domani 12 novembre a Palazzo Campanella, è annullata. Il professional day si svolgerà regolarmente già da domani dalle ore 15 alle 19, e mercoledì 13 novembre, come da programma. Il Professional day nasce dalla collaborazione con l’azienda speciale IN.FORM.A della Camera di Commercio di Reggio Calabria e si rivolge a chi è in cerca di lavoro ed offre opportunità lavorative da parte di aziende. Il via ufficiale della XIV edizione del Salone dell’Orientamento, dunque, con il taglio del nastro slitterà a mercoledì 13 novembre con il ricco programma pensato dalla Cisme, ente organizzatore, e dal Network territoriale. Tutte le info sui canali social e sul sito del Salone dell’Orientamento.

