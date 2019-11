12 Novembre 2019 09:56

Allerta Meteo Reggio Calabria, annullata la presentazione del libro “I figli dei nemici” di Raffaela Milano prevista per oggi alle 16.30 presso l’Aula Magna dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”

Allerta Meteo- A causa dell’allerta meteo odierna, è stata rinviata a data da stabilire la presentazione del libro “I figli dei nemici” di Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia Europa di Save the Children, in programma oggi alle 16.30 presso l’Aula Magna dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” in Via del Torrione 95 a Reggio Calabria.

