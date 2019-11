24 Novembre 2019 16:20

Allerta Meteo: domani, lunedì 25 novembre, scuole chiuse in molti comuni

Allerta Meteo – Domani, Lunedì 25 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni del Paese a causa del forte maltempo che sta investendo l’Italia in queste ore. I sindaci decidono la chiusura in base al livello di allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi.

Ecco l’elenco aggiornato LIVE:

Catanzaro

Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Provincia di Savona

Alba (Cuneo)

(Cuneo) Acqui Terme (Alessandria)

