Allerta Meteo, domenica 24 maltempo estremo in Calabria, alto rischio alluvioni sino a lunedì [DETTAGLI]

23 Novembre 2019 18:02

Allerta Meteo: forte maltempo domani, domenica 24 novembre, in Calabria: piogge torrenziali e violenti temporali risaliranno dalla Sicilia colpendo tutto il meridione. Rischio alluvioni sino a lunedì

Allerta Meteo- Sarà una domenica da incubo in Calabria a causa di piogge torrenziali e violenti temporali che risaliranno dalla Sicilia colpendo tutto il meridione. Nella nostra regione avremo oltre 200mm di pioggia in varie località con onde nel mar Jonio che potranno arrivare anche a 10 metri. La protezione civile ha anche lanciato l’allerta rossa per l’intero territorio calabrese. E il maltempo proseguirà pure, lunedì 25 Novembre, con il rischio di alluvioni e tornado.

Seguiranno aggiornamenti dettagliati nelle prossime ore su MeteoWeb.

