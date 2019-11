Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo flagella lo Stretto: a Reggio Calabria e Messina i fenomeni più estremi in serata, domani cambia tutto

12 Novembre 2019 17:46

Allerta Meteo, forte vento e pioggia a Reggio Calabria e Messina

Un forte maltempo sta colpendo Reggio Calabria e Messina dal tardo pomeriggio di ieri con vento molto forte e pioggia. Il mare è in tempesta tanto da non consentire agli aliscafi di poter effettuare le regolari corse. Il peggio però deve ancora arrivare, i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata tra le 19 e la mezzanotte. La situazione migliorerà invece nella notte quando il tempo si calmerà e i venti si attenueranno. Già da domani, Mercoledì 13 Novembre, tornerà a splendere il sole e sarà una giornata meravigliosa senza vento e con temperature in aumento.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Ciclone Mediterraneo, consigliamo MeteoWeb.

