Allerta Meteo Calabria prorogata a Lunedi 25 novembre, tutte le INFO e i DETTAGLI. I Sindaci valutano le scuole chiuse

24 Novembre 2019 13:31

La Protezione Civile ha prorogato anche per domani, lunedì 25 novembre, l’Allerta Meteo per la Calabria

Parecchi i disagi provocati dalle forti piogge che stanno colpendo in queste ore la Calabria. Il maltempo nel pomeriggio/sera si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro e anche domani, Lunedì 25 Novembre la Regione sarà colpita da forti piogge e temporali. L’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena diramato per domani l’allerta arancione. Alla luce di questa allerta, i Sindaci potranno decidere – con assoluta discrezionalità in base alle condizioni ed esigenze del loro territorio – se chiudere o meno le scuole.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

