Allerta Meteo a Messina: domani Martedì 12 novembre sospesa l’attività didattica Unime

11 Novembre 2019 17:51

Allerta Meteo: domani martedì 12 novembre niente attività didattica all’Università di Messina

A causa dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste per giorno 12 novembre e facendo seguito al provvedimento del Sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.

