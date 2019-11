Allerta Meteo a Messina: anche domani Mercoledì 13 Novembre sospese le attività didattiche Unime

12 Novembre 2019 19:14

Attività didattica Unime sospesa anche domani mercoledì 13 novembre

A causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche e per prevenire situazioni di pericolo, facendo seguito al provvedimento del Sindaco del Comune di Messina, anche per mercoledì 13 novembre è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo di Messina.

