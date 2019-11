Esplosione in una cascina ad Alessandria: muoiono tre Vigili del Fuoco, uno è di Reggio Calabria [NOMI e DETTAGLI]

5 Novembre 2019 09:18

La tragedia a Quargnento (Alessandria) potrebbe essere di origine dolosa. Nell’esplosione sono morti tre Vigili del Fuoco, uno è di Reggio Calabria

Tragedia nella notte in un cascinale a Quargnento, in provincia di Alessandria. Nello scoppio sono morti tre vigili del fuoco di Alessandria e di Reggio Calabria. Le vittime sono Marco Triches, Antonio Candido e Matteo Gastaldo. I feriti sono due pompieri e un carabiniere, i quali non sarebbero in pericolo di vita. L’esplosione potrebbe essere di origine dolosa. Lo si apprende da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri, che indagano sull’accaduto.

Esplosione in una cascina ad Alessandria, muoiono tre Vigili del Fuoco: “vicini ai familiari delle vittime”

“Le parole sono finite. Vicini ai familiari e agli amici dei tre colleghi morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. Il nostro abbraccio si senta forte. Oggi l’Italia piange nuovamente i vigili del fuoco”. E’ quanto afferma in una nota la Segreteria territoriale FP CGIL VF Messina.

Esplosione in una cascina ad Alessandria, muoiono tre Vigili del Fuoco: “profonda tristezza”

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di soccorso, di tre Vigili del Fuoco, a seguito di un’esplosione verificatasi ieri sera ad Alessandria”. Così il sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati. “In questa dolorosa circostanza – prosegue Variati- desidero esprimere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai famigliari delle vittime la mia solidale vicinanza. È una tragedia che tocca tutto il Paese. I Vigili del Fuoco quotidianamente mettono a repentaglio le loro vite per proteggere e salvare le nostre. Di questi eroici servitori della comunità, di cui tutti apprezziamo coraggio e abnegazione, è importante però ricordarsi non solo nel momento del cordoglio o della tragedia, perché troppe volte sono rimaste inascoltate dalle Istituzioni le loro giuste rivendicazioni su fondi e mezzi non adeguati alla fondamentale opera da loro prestata ai cittadini. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie; ma l’unico modo per onorarli davvero è che a parlare siano i fatti”, conclude.

