9 Novembre 2019 13:53

Tragedia sfiorata sulla SS18 in Calabria: albero cade su strada. Solo per un caso non ci sono stati problemi per l’incolumità degli automobilisti

Paura questa mattina sulla SS18 nel tratto di strada che collega Vibo Valentia con Vibo Valentia Marina. Un albero, forse a causa del maltempo degli ultimi giorni, si è piegato andando a cadere pericolosamente sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non passava nessun mezzo. Numerosi i disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.

Foto di repertorio

