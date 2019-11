1 Novembre 2019 14:33

Da sette giorni l’Alan Kurdi attende l’assegnazione di un porto sicuro: al momento la nave di Sea Eye si trova a poche miglia dalle coste della Sicilia orientale

“Quanto termina questo blocco?” Se lo chiede Sea Eye al settimo giorno senza porto per l’Alan Kurdi. La nave di Sea Eye si trova a poche miglia dalle coste della Sicilia orientale in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. A bordo ci sono 88 migranti soccorsi al largo delle coste della Libia. Nelle ultime ore una 20enne è stata evacuata per ragioni sanitarie della Guardia Costiera italiana e domenica scorsa è stata evacuata una donna in stato di gravidanza.

