3 Novembre 2019 20:04

Akademia-Team Volley, esordio nel campionato under 14 con una vittoria. Costantino: “Progetto giovanile in sinergia con le realtà messinesi per far crescere il movimento”

È partita con una vittoria per 3-0 (25-20; 25-10; 25-19) l’avventura del settore giovanile dell’Akademia Team Volley. Le ragazze della selezione under 14, guidate in panchina da Flavio Ferrara, hanno battuto il Mondo Giovane. È l’inizio di un altro percorso per la società del presidente Costantino in sinergia con le società cittadine e della provincia. La selezione dell’under 14 nasce infatti dalla collaborazione con il Team Volley legata alla valorizzazione delle giovani. Il primo punto storico dell’under 14 è stato messo a segno da Aurora Cucca, che fa il paio con quello realizzato da Silvia Bilardi all’esordio in B2. “È un progetto – sottolinea il presidente Fabrizio Costantino – che abbiamo fortemente voluto e che sottolinea la volontà di creare sinergie con tutte le realtà che operano sul territorio per fare crescere complessivamente il movimento pallavolistico messinese”.

