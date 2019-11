Akademia Sant’Anna, a Siracusa arriva il primo successo esterno

3 Novembre 2019 15:44

Prima vittoria in trasferta per l’Akademia Sant’Anna che ha liquidato con un secco 3-0 la Paomar Siracusa

Prima vittoria in trasferta per l’Akademia Sant’Anna che ha liquidato con un secco 3-0 la Paomar Siracusa. Partita sempre in mano alle messinesi sin dalle prime battute del primo set che ha visto la squadra di Mantarro condurre sempre in vantaggio. Nel secondo parziale il break iniziale ha dato subito un indirizzo al set mentre alcuni errori nel terzo hanno consentito a Siracusa di restare aggrappata al match sino ai vantaggi quando è venuto fuori il maggior tasso tecnico dell’Akademia.

La squadra del presidente Costantino tornerà sabato prossimo in casa per affrontare, alla palestra Juvara, la Planet Volley Catania.

TABELLINO:

Paomar Siracusa – Akademia Sant’Anna 0-3 (23-25; 15-25; 24-26)

Siracusa: Lombardo 9, Valente 11, Lena 17, Bonaccorso (L), Tanasi, Farruggia, Spena 2, Zuppardo, Petta 5, Ferracù, Marra (L), Mangiafico, La Mattina 5. All. Cammarana.

Akademia: Rotella 1, D’Arrigo, Torre 11, Bilardi 11, Tomaselli 5, Agnello, Asero, Gueli (L), Boffi 10, Bontorno 10. All. Mantarro

Arbitri: Gabriele Mantegna e Andrea Caronna.

Valuta questo articolo