Airbus: entra in Amprius per accelerare sviluppo batterie ad alta densità energetica (2)

1 Novembre 2019 02:07

(Adnkronos) – “Siamo estremamente lieti di lavorare con Airbus e di fornire le batterie per il programma Zephyr”, ha sottolineato Jon Bornstein, COO di Amprius. “L’integrazione – nella piattaforma Zephyr – delle batterie agli ioni di litio dotate di anodi interamente composti da nanofili di silicio costituisce un’importante convalida di questa tecnologia. Allo stesso modo, le celle ad alta energia che stiamo sviluppando per la mobilità aerea urbana consentiranno interessanti opportunità nei nuovi mercati del trasporto aereo.”

Le batterie ad alta densità energetica di Amprius Inc. sono utilizzate per smartphone, dispositivi indossabili, droni, robotica, veicoli aerospaziali, trasporto elettrico ed equipaggiamento militare.

Zephyr è il primo drone stratosferico solare-elettrico al mondo. Offrirà nuove capacità di rilevamento, identificazione e collegamento sia ai clienti commerciali che a quelli militari. Consentirà inoltre di rivoluzionare la gestione delle catastrofi e di controllare in maniera migliore la propagazione degli incendi boschivi o gli sversamenti di petrolio. Garantirà una sorveglianza costante, seguirà l’evoluzione ambientale del pianeta e consentirà di comunicare alle regioni più isolate del mondo. Zephyr si basa sulle più innovative tecnologie delle batterie. Sia l’aumento dei volumi di produzione delle batterie di nuova generazione che le innovazioni apportate dalla ricerca consentiranno di far avanzare il programma Zephyr e consolidare la sua posizione di leader di mercato.

