Aids: iniziativa Pd Milano, ‘vogliamo parlare di Hiv e fare battaglia nelle istituzioni’

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Il Pd Milano Metropolitana lancia una campagna in vista della Giornata Mondiale contro Hiv e Aids di domani per sensibilizzare sul tema, con quattro card diffuse sui social network e un approfondimento sul sito www.pdmilano.eu, sull’importanza della prevenzione, del test e della lotta allo stigma sociale.

Il titolo della campagna “U=U” (U=U ossia Undetectable = Untrasmittable) deriva dalla dimostrazione scientifica in base alla quale le persone con hiv sotto trattamento e con carica virale nel sangue azzerata, non possono contagiare tramite rapporti sessuali.

“Abbiamo scelto di comunicare un messaggio semplice ma forte”, spiega Michele Albiani, Responsabile Diritti del PD Milano Metropolitana. “Oggi quella che è stata una vera e propria rivoluzione scientifica viene ancora troppo spesso taciuta. Anni di paura e disinformazione, campagne informative scorrette o del tutto assenti hanno portato alla situazione odierna per cui sempre più giovani, soprattutto maschi eterosessuali, contraggono l’infezione”, osserva.

