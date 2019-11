Agrigento: automobilista travolge gruppo di ciclisti, tre feriti

2 Novembre 2019 13:27

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Momenti di paura a Castrofilippo, piccolo centro dell’agrigentino, dove un gruppo di quattro ciclisti è stato travolto da un automobilista. In tre amatori ciclisti sono rimasti feriti, anche se non in maniera grave. L’automobilista si è fermato dopo l’incidente. E’ risultato negativo all’alcoltest. Indagano i Carabinieri.

