Aggressione Lo Monaco sul traghetto verso Reggio Calabria: il Catania non gioca a Potenza!

27 Novembre 2019

Tensione in casa Catania, aggredito il dirigente del club siciliano e la squadra non scende in campo nella sfida contro il Potenza di Coppa Italia

Sono ore di grande tensione in casa Catania, in particolar modo è stato aggredito Pietro Lo Monaco, sul traghetto verso Reggio Calabria, i responsabili sarebbero stati una decina di tifosi del Catania, furiosi dopo le dimissioni del dirigente e per una situazione delicata del club dentro e fuori dal campo. Nel frattempo clamorosa decisione, il Catania non scenderà in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Potenza prevista per le ore 15. “La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’amministratore delegato Pietro Lo Monaco – si legge nella nota diffusa dal club – da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania”.

