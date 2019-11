Aggressione Lo Monaco, la presa di posizione del sindaco di Catania e del presidente Gravina

27 Novembre 2019 12:58

Situazione delicatissima in casa Catania, le reazioni del sindaco e del presidente Gravina dopo l’aggressione a Lo Monaco

“Un atto inqualificabile e inaccettabile che condanniamo fermamente”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e l’Amministrazione comunale, in relazione all’aggressione subita da Pietro Lo Monaco, colpito da alcuni tifosi del Catania sul traghetto verso Reggio Calabria. “Mi auguro che le Autorità competenti individuino i colpevoli e vengano adottati provvedimenti esemplari per un episodio di violenza che non ha alcuna giustificazione – prosegue la nota -. A Pietro Lo Monaco e alla società del calcio Catania rivolgiamo la nostra solidarietà e rimaniamo convinti che le vicende calcistiche non debbano mai sfociare in fatti che nulla hanno a che fare con quelle agonistiche e sportive”.

Parla anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di ITALPRESS: “Lo Monaco è stato vittima di un’aggressione vile e gravissima, l’ho subito raggiunto al telefono per esprimergli la mia personale solidarietà e quella dell’intera FIGC. Non abbassiamo la guardia, siamo in prima linea per cacciare i violenti dal calcio”.

