Reggio Calabria: l’Adspem Fidas onlus inaugura la nuova autoemoteca

17 Novembre 2019 13:30

Un importante traguardo che verrà suggellato dalla benedizione di S.E.R Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova

Una nuova autoemoteca capace di raccogliere e diffondere la generosità dei reggini che dai diversi centri del territorio vogliono donare speranza. L’Adspem Fidas onlus inaugura mercoledì 20 novembre 2019 la nuova autoemoteca. Un importante traguardo che verrà suggellato dalla benedizione di S.E.R Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo di Reggio-Bova.

Un evento che concluderà un pomeriggio in cui alla presenza del presidente nazionale della Fidas Aldo Ozino Caligaris, si traccerà il quadro della situazione. Attorno al tema de “La donazione del sangue oggi: profili sanitari, etici e sociali” si confronteranno diverse e autorevoli voci del settore. L’appuntamento, che si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale, della Città metropolitana, del Comune di Reggio Calabria e della Fidas Calabria è per mercoledì 20 novembre p.v. alle ore 16,00 presso la sala Federica Monteleone del Consiglio regionale: il dott.

Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio di medicina trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano relazionerà su “La sicurezza trasfusionale dal donatore al ricevente”, la prof. Rosita Orlandi componente del collegio probiviri della Fidas nazionale che interverrà sul tema “Volontariato: valore e valori”.

Le conclusioni saranno curate dal presidente nazionale della Fidas dott. Aldo Ozino Caligaris arrivato in riva allo Stretto per una pagina che va segnata nella storia Fidas, nella sua relazione infatti ripercorrerà “60 anni dalla costituzione della Fidas: un cammino di qualità e sicurezza”.

Ci auguriamo che i nostri donatori e tutti coloro che desiderano avvicinarci alla donazione del sangue condividano con l’Adspem Fidas onlus un momento così importante.

