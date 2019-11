Addio a Sergio Tralongo, la toccante lettera del Parco Nazionale d’Aspromonte: “Ciao Direttore, ci mancherà il tuo sorriso”

23 Novembre 2019 12:10

Riportiamo di seguito la toccante lettera con cui l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte ha voluto salutare il suo Direttore, Sergio Tralongo improvvisamente e prematuramente scomparso mercoledì scorso.

Ciao Direttore.

Galantuomo, il direttore era un galantuomo. Una persona perbene.

Il suo garbo resterà nei nostri ricordi,

la sua gentilezza e la sua capacità di comprendere gli altri ci accompagneranno perché non lo dimentichiamo.

Il direttore era un grande professionista,

di indiscusse capacità e di riconosciuto valore.

Quello che lui ha seminato ci accompagnerà,

perché starà a noi raccogliere.

Il direttore raccontava il Parco con ironia e sottile intelligenza,

catturava chi lo ascoltava per la sua competenza

e per quel modo diretto di conversare anche quando parlava di grandi e importanti temi.

Il direttore era un sognatore.

Sognava di fare grande il suo Aspromonte,

che portava nel cuore da quando era bambino.

Il direttore era concreto.

Sognava e lavorava per realizzare quei sogni con passione, forza, determinazione e coraggio.

Chi lo ha conosciuto ne ha compreso la genuinità,

apprezzato la bontà d’animo e la grandezza di spirito,

oltre che l’amore per la sua terra che lo ha richiamato.

Chi ha lavorato con lui ha compreso le sue capacità e le sue doti, ha trovato non solo un direttore, ma anche un collega, un amico.

Sempre attento, sempre corretto e sempre disponibile.

Oggi lo salutiamo, immaginandolo in quel cielo che amava scrutare per passione.

Perdiamo un grande Uomo,

perdiamo un Signore.

Mancherà a tutto l’Ente Parco,

mancherà alle Comunità,

mancherà al popolo dell’Aspromonte.

Mancherà alla nostra montagna, ai falchi e alle Faggete, agli scoiattoli e alle Querce.

Mancherà a tutti, il nostro Direttore.

Nessuno potrà cancellare le sue tracce, disseminate con cura, pazienza, affetto.

Tracce indelebili che tutti noi ci impegneremo ogni giorno a rimarcare,

affinché non vengano perse.

La nobiltà dei valori che ne hanno contraddistinto, non solo l’attività professionale, ma anche e soprattutto i rapporti umani, saranno per noi non un semplice ricordo, ma una guida fulgida.

Perdiamo un grande Uomo e un grande professionista che ha messo la sua cultura a disposizione del nostro territorio, proiettando il Parco Nazionale dell’Aspromonte su scenari internazionali:

un Parco preso ad esempio positivo nel Mondo per i progetti e per le attività di protezione e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e naturalistico.

Ci ha dato fiducia

e forse è questo il suo miglior lascito:

la fiducia nei confronti delle persone e della sua terra.

Ci ha guidato standoci a fianco.

È stato amico, fratello e padre con chi lavorava con lui.

Uno al fianco dell’altro, sempre.

Ci ha emozionato il Direttore,

con la sua passione e la sua capacità di essere presente con discrezione, nelle questioni personali prima che lavorative:

la sua spalla e le sue parole ci hanno confortato tante volte.

Oggi manca il sorriso, la battuta sagace, lo sguardo, la signorilità.

Manca quel che non può tornare, ma che, per fortuna, è stato.

E l’accettazione non riesce ad affacciarsi,

perché dietro la porta che si apre, ti aspetti ancora di vederlo salutare e sorridere.

E ci servirebbe, adesso, una sua frase o un suo sorriso,

per confortarci in questo momento di infinita tristezza e di vuoto incolmabile.

Ciao Direttore,

ciao Sergio,

ciao amico,

dal nostro e dal tuo Aspromonte.