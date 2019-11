Serie D: ecco il nuovo tecnico dell’Acr Messina, è un ex allenatore della Reggina [NOME e DETTAGLI]

6 Novembre 2019 15:22

Acr Messina comunica di avere affidato la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Karel Zeman. Classe ‘77, Zeman torna in Sicilia a breve distanza di tempo dall’esperienza della scorsa stagione alla guida del Città di Gela, sempre nel girone I di Serie D. Numerose, nonostante la giovane età, le tappe della carriera del tecnico originario di Palermo. Dopo essere stato allenatore in seconda alla Viterbese nell’annata 2005/2006 e selezionatore della Rappresentativa Juniores della regione Lazio nella stagione seguente, Zeman ha guidato il Bojano in Serie D per poi allenare Toma Maglie e Manfredonia nelle rispettive avventure in Eccellenza. Nel marzo 2012 il debutto, tra i professionisti, in Seconda Divisione, al Fano, con cui chiuderà la stagione e inizierà il campionato seguente. Nel 2014 il tecnico ha poi vissuto un’esperienza all’estero con il Qormi, squadra della massima serie maltese. Il Selargius, formazione sarda, lo riporta in Italia e in D per la stagione 2014/2015. Zeman resta tra i dilettanti anche nella seguente annata, ad Abano, mentre nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 guida Reggina e Santarcangelo in Serie C. Per il tecnico già nel pomeriggio di oggi il primo contatto con la squadra e il primo allenamento condotto al “Despar Stadium” in vista del match di domenica prossima sul campo del Corigliano Calabro.

