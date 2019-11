Acr Messina, rinforzo in avanti: arriva il Manfrè Cataldi

28 Novembre 2019 21:48

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Matteo Manfrè Cataldi. Nato a Ragusa il 15 maggio 1999, Manfrè è un esterno offensivo che, nonostante la giovane età, può vantare una discreta esperienza nelle serie dilettantistiche. Nella passata stagione, infatti, l’attaccante ha disputato 32 gare in Serie D con la maglia di Acireale, firmando anche 6 reti. In estate il passaggio alla Sicula Leonzio, in Serie C, senza però esordire. Dopo la trafila nel settore giovanile del Ragusa e una breve parentesi con gli Allievi del Modica, Manfrè ha esordito tra i “grandi” con gli iblei in Promozione nel torneo 2016/2017, quando ha giocato 10 partite e segnato 2 marcature. Nel campionato successivo, invece, 30 presente in Eccellenza nel campionato successivo, con 5 gol siglati, con la stessa maglia. Matteo Manfrè ha svolto i primi allenamento con i nuovi compagni in settimana ed è già a disposizione del tecnico Zeman e del suo staff per la sfida di domenica prossima contro il Nola.

