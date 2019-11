Sos Acqualadrone, frana ancora il costone roccioso: allarme del consigliere Biancuzzo [FOTO]

10 Novembre 2019 14:00

Allarme del consigliere Biancuzzo: pericoli sulla strada che collega Acqualadrone alla ss 113

“Ho effettuato un sopralluogo, nel tratto della strada comunale che collega il villaggio di Acqualadrone con la strada statale 113/dir., dove ho accertato che le copiose acque meteoriche di ieri hanno sbriciolato del pietrame dal costone roccioso che sovrasta la strada. Dal costone roccioso si distaccano massi a volte di notevoli dimensioni che mettono in pericolo l’incolumità di quanti percorrono la tortuosa stradella l’unica via per raggiungere il villaggio balneare. Ma nonostante l’evidente pericolo, le autorità competenti non hanno realizzato gli interventi di messa in sicurezza di consolidamento del costone, progetto redatto, se ricordo bene, nell’anno 2001″– è quanto si legge in una nota inviata dal consigliere Mario Biancuzzo all’Amministrazione comunale. Il consigliere della VI Circoscrizione chiede l’invio di un mezzo meccanico per eliminare il pietrame giacente sulla strada e di sapere “che fine ha fatto il progetto per realizzare i lavori necessari a tutela della pubblica e privata incolumità”.

