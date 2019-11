Accor: cede 5,2% di AccorInvest per 204 mln

18 Novembre 2019 22:07

Parigi, 18 nov. (Adnkronos) – Il gruppo francese Accor cede il 5,2% del capitale sociale di AccorInvest per 204 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Al termine dell’operazione il gruppo alberghiero francese manterrà una quota del 30% in AccorInvest.

