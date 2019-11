Prima prova Interregionale del campionato GPG Under 14: ottimi risultati per l’Accademia della Scherma di Reggio Calabria

4 Novembre 2019 10:22

Prima prova Interregionale del campionato GPG Under 14 tenutasi a Foggia nel weekend di Ognissanti, dove si sono confrontati atleti provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. Ottimi risultati per l’Accademia della Scherma di Reggio Calabria

Lo Sport, come la campagna, premia quanti dissodano la terra e seminano al momento opportuno, irrigano in modo costante, curano con dedizione le pianticelle quando sono tenere. E infine arriva il momento del raccolto. E quel momento è arrivato per l’Accademia della Scherma di Reggio Calabria, che dopo anni di lavoro costante e continuo raccoglie i frutti di quanto seminato: così è stato nella Prima prova Interregionale del campionato GPG Under 14, tenutasi a Foggia nel weekend di Ognissanti, dove si sono confrontati atleti provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. Il primo giorno di raccolto ha visto come protagonista la specialità del Fioretto. Ed è arrivato il momento di raccogliere i frutti per Chiara Cosentino (Categoria Ragazze-Allieve), che dopo due anni di risultati altalenanti, costellati di tanti infortuni, ha rinnovato i fasti della prima interregionale vinta, rifacendo un percorso netto di vittorie sino allo scontro finale con l’amica-rivale di sempre, la pugliese Ilaria Olivieri, che la Cosentino ha piegato per 15 a 4. È arrivato il momento per raccogliere i frutti per Bernard Goso (Categoria Giovanissimi) e Martina Cuzzola (Categoria Giovanissime), che al secondo anno di agonismo centrano la loro prima vittoria, salendo sul gradino più alto del podio. A questi si aggiunge il bronzo di Giulia Pellicanò (Categoria Ragazze-Allieve), che si è piegata alle avversarie più grandi di lei, risultando quindi la prima della sua categoria; stesso metallo per Sara Fiore (Categoria Giovanissime). L’Accademia reggina ha ottenuto ulteriori i piazzamenti notevoli con i quinti posti di Giorgio Guzzo (Categoria Maschietti) e Sofia Schiava (Categoria Ragazze-Allieve), e l’ottavo di Lorenzo Cordova (Categoria Ragazzi-Allievi).

Il secondo giorno si è passati ad impugnare la Spada. In questa specialità ha mietuto la sua prima vittoria Gabriele Serpieri (Categoria Giovanissimi), mentre Martina Cuzzola (Categoria Giovanissime) è riuscita nell’impresa di bissare la vittoria del fioretto, conquistando il secondo titolo personale. Impresa accarezzata da Chiara Cosentino (Categoria Ragazze-Allieve), che si è dovuta accontentare del secondo posto, così come Lorenzo Cordova (Categoria Ragazzi-Allievi), che ha sfiorato la vittoria in finale, perdendo per un solo punto. Bronzo anche nella spada per Sara Fiore (Categoria Giovanissime), mentre Sara Malara (Categoria Bambine) ha raggiunto il quinto posto.

Con questa messe di vittorie e piazzamenti l’Accademia della Scherma di Reggio Calabria si conferma “una società solida e ambiziosa, tra le più vincenti in questa prima prova interregionale in tutto il Sud Italia. Una raccolta abbondante frutto di sacrifici degli istruttori, degli atleti, delle famiglie. Senza alcun aiuto esterno da parte delle istituzioni, sorde davanti a una realtà sportiva che compete negli agoni nazionali strappando, con sudore e lacrime, le proprie vittorie a compagini ben più titolate e sponsorizzate. Lacrime di sofferenza, che questa volta sono diventate lacrime di gioia e commozione. Sudore di giorni, di settimane, di mesi di allenamenti, che ha irrigato quella piantina con la passione che solo dei giovani sanno mettere in ciò che fanno, credendo sino in fondo che quella fatica non sarebbe stata vana. E così è stato. Buon anno agonistico, cari “Accademici”. E che la forza sia con voi”.

