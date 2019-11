Calabria, mezzo pesante in avaria: chiuso tratto dell’A2 Salerno-Reggio [DETTAGLI]

14 Novembre 2019 13:49

Calabria: chiuso tratto in direzione nord (Fisciano) per un mezzo pesante in avaria

Provvisoriamente chiuso al traffico – in direzione nord – un tratto dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a causa di un mezzo pesante in avaria tra il km 283,000 al km 279,000 ad Altilia in provincia di Cosenza. Al momento, per i veicoli leggeri viene consigliata l’uscita presso lo svincolo di ‘Altilia Grimaldi’ con rientro allo svincolo di ‘Rogliano’. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza nel piu’ breve tempo possibile Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

+++AGGIORNAMENTO+++

Ore 14:55- Tratto riaperto lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ad Altilia (Cs). Circolazione di nuovo regolare

