A2 “Autostrada del Mediterraneo”, avanzano i lavori di restyling delle gallerie

4 Novembre 2019 13:08

A2: ultimati i lavori della galleria ‘Tribito’ nel comune di Altilia Grimaldi in provincia di Cosenza

Proseguono i lavori di restyling delle gallerie lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Attualmente sono terminati i lavori della galleria ‘Tribito’ in direzione nord nel comune di Altilia Grimaldi in provincia di Cosenza.

I lavori, in analogia a quelli eseguiti ovvero in corso di esecuzione su tutte le gallerie della tratta Cosenza Altilia, hanno previsto oltre al risanamento conservativo dei calcestruzzi ammalorati, la regimentazione idraulica, la posa in opera di profili redirettivi, il rifacimento degli impianti elettrici con tecnologia a Led e l’installazione di un rivestimento interno del fornice con pannelli illuminotecnici.

