Sicilia, 4 deputati Ars passano Italia Viva: “Non è un’operazione di palazzo”

13 Novembre 2019 13:30

Quattro deputati dell’Ars passano al partito di Matteo Renzi: “faremo delle cose buone sia per la Sicilia che per l’Italia”

Quattro deputati regionali siciliani aderiscono a Italia Viva. Si tratta parlamentari siciliani Giovanni Cafeo (Pd), Nicola D’Agostino (Sicilia Futura), Luca Sammartino (Pd) e Edy Tamajo (Sicilia Futura). “La nostra non è un’operazione di palazzo o di potere ma un’operazione che parte dal basso. Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi malati e antichi che mettono in luce solo le competizioni e le rivalità che non ci sono in questo caso“, spiega Nicola D’Agostino. L’adesione a Italia Viva “ci sta facendo riscoprire il gusto di impegnarci in maniera efficiente”. “Insieme faremo delle cose buone sia per la Sicilia che per l’Italia”, ha aggiunto Edy Tamajo. “Non si può continuare a galleggiare e fare scelte solo per sopravvivere – ha detto ancora Tamajo – da oggi parte un lavoro duro di lungo periodo”. Alla presentazione ufficiale a Palermo era presente anche Ettore Rosato,vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva.

Valuta questo articolo