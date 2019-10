Vittoriosa la prima trasferta stagionale della Pallacanestro Viola

27 Ottobre 2019 23:16

Continua con un’affermazione esterna il campionato della Pallacanestro Viola che espugna il campo dell’ostico Rende

Prosegue con un’affermazione esterna il campionato della Pallacanestro Viola che espugna il campo dell’ostico Rende. Primi due quarti trascorsi su un sostanziale equilibrio, con i neroarancio che nonostante siano un po’ contratti e poco dinamici in difesa, riescono a rispondere al forte Coluccio e co. chiudendo il primo tempo in vantaggio di 5 lunghezze. Nel terzo quarto sale l’intensità della gara e continua l’equilibrio tra due team che giocano un basket solido e concreto. Il parziale vede ancora la Pallacanestro Viola in vantaggio di 6 punti. È nell’ultimo quarto che la squadra di coach Moretti trova la quadra: forti in difesa ed efficaci in attacco i neroarancio riescono ad allungare fino al raggiungimento del +13 finale. Ottima la prestazione di Sebrek, autore di 21 punti e di alcune giocate che hanno esaltato i tifosi reggini giunti a Rende per supportare la Pallacanestro Viola.

Bim Bum Basket Rende – Pallacanestro Viola: 73 – 86

Rende: Cersosimo 2, Dolce 2, Coluccio 14, Mazzuca 11, Reda 0, Markovic 0, Misolic 9, Federico 13, Falzetta 15, Cilento 7, Ragusa 0.

P. Viola: Sebrek 21, Ozolins 12, Pandolfi 15, Barrile 14, Kamal Bagna 8, Osmatescu 10, Suraci 3, Centofanti 3, Alampi 0, Artuso N.E.

Prossimo impegno per la Pallacanestro Viola sabato 2 Novembre alle 18h, nella cornice del Palacalafiore, contro la Scuola Basket Viola.

