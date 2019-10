Vitalizi in Sicilia, M5S: “Da Musumeci e Miccichè solo ipocriti teatrini”

24 Ottobre 2019 21:07

Sicilia, M5S: “Micciché e Musumeci evitino ipocriti teatrini mediatici e dicano in commissione quali sono le loro reali intenzioni”

“L’unica cosa di cui non c’è bisogno sul fronte vitalizi sono gli inutili ipocriti teatrini mediatici. Se Miccichè e Musumeci vogliono veramente abolire i vitalizi vengano in Commissione a riferirlo, anziché affidarsi alla grancassa dei giornali“. Così le deputate del M5S all’Ars Angela Foti e Jose Marano, componenti della Commissione vitalizi. “L’uscita demagogica di Micciché – aggiungono – non serve ad adeguare finalmente la Sicilia alle altre regioni sul tema dei vitalizi, ma ad alimentare uno squallido teatrino intriso di veleni che alza il sipario su uno scontro in atto tra il presidente dell’Ars e il governatore”. Secondo Foti lo scontro “svela una coalizione litigiosa, traballante e dilaniata” ed emerge “una casta che continua ad autotutelarsi e che non ha reali intenzioni di riformare il medievale privilegio dei vitalizi“. Sulla proposta di Miccichè di abolire totalmente i vitalizi i deputati M5S si dichiarano “pronti a farlo, ma ne dubitiamo. Stiamo parlando di un presidente dell’Ars espressione della stessa maggioranza che ha proposto nella Commissione appositamente creata un taglio ridicolo dei vitalizi e solo per un triennio, escludendo interventi sulle reversibilità”.

