Vitalizi: Cracolici (Pd), ‘solo cialtroneria, norme coerenti con principi costituzionali’

26 Ottobre 2019 14:25

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “Sono infastidito della cialtroneria con la quale si discute di tutto questo”. Così il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, a margine di un incontro a Palermo organizzato dal partito, commenta con l’Adnkronos le polemiche all’Ars sul taglio dei vitalizi. La commissione speciale dell’Ars ha incardinato, prendendo come testo base quello del Consiglio di presidenza, un disegno di legge che prevede il ricalcolo dei vitalizi in base al contributivo e un taglio lineare del 12% che si ridurrà al 9% sulla base dei parametri approvati dalla Conferenza Stato-Regioni.

“Ho sentito gente che ha commentato il disegno di legge quando ancora non era nemmeno depositato – ha aggiunto – questo significa che c’era un atteggiamento prevenuto a prescindere. Avremmo potuto dire che uccidevamo tutti i 191 titolari di vitalizio e sarebbe stato comunque troppo poco”. E conclude: “Si parla di norme e le norme devono essere coerenti con i principi costituzionali: fin quando non faremo norme che penso siano coerenti non ne approverò nessuna”.

