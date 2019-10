Violenza su donne: Ronzulli, ‘boicottare Carrefour, no lacrime coccodrillo’

26 Ottobre 2019 21:40

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Provo ribrezzo per la scelta di Carrefour di vendere un prodotto con una vignetta disdicevole, di una volgarità disarmante. Vergogna! Oggi che il femminicidio costituisce una piaga sociale da combattere culturalmente, oltre che a suon di leggi e di pene, l’ideatore di un simil oltraggio alle donne, così come il responsabile commerciale della catena di supermercati Carrefour, dovrebbero dimettersi in tronco e chiedere scusa a tutte le donne, già vittime quotidiane della follia omicida dei propri partner”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.

“Una espressione manifesta -aggiunge- di subdolo maschilismo, malcelato da una vignetta creativa che non ha nulla di spiritoso, semmai del patologico. Amiche di tutta Italia, non fate più la spesa al Carefour! Le loro lacrime di coccodrillo saranno ancor più amare se alle scuse postume seguirà un boicottaggio collettivo dei loro prodotti. Un simile sfregio va ripagato con la stessa moneta”.

