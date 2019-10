Violenza su donne: Fedeli, ‘gravissime episodio maglie Carrefour’

26 Ottobre 2019 14:13

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Vi pare normale che in un Paese dove viene uccisa 1 donna ogni 2 giorni si possa mettere in vendita una t-shirt del genere? La #violenzacontroledonne vive una vera e propria escalation: basta con questi attacchi sessisti, tanto più subdoli perché mascherati da una macabra ironia”. Lo scrive su twitter Valeria Fedeli del Pd.

“E’ gravissimo che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che @CarrefourItalia le distribuisca. In un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa, la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni è intollerabile. Ritiro immediato!”.

