Villa San Giovanni scende in piazza con i volontari della protezione civile per la campagna “io non rischio”

8 Ottobre 2019 18:59

Villa San Giovanni: il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza per la campagna “Io non rischio”

Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di protezione civile e le Istituzioni s’impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Nella nostra città le giornate si svolgeranno il 12 ottobre in Piazza Val Sesia e il 13 ottobre in Piazza Chiesa Cannitello, i temi trattati saranno inerenti al rischio sismico e maremoto. Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”, 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della protezione civile. Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

