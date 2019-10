15 Ottobre 2019 10:19

A Villa San Giovanni nasce il “Comitato del Commercio Villese”. L’organismo direttivo nelle persone di Maria Idone, Natala Immacolata Nostro e Daniela Rigolino

A Villa San Giovanni nasce il “Comitato del Commercio Villese”, con obiettivi e finalità di “valorizzazione risorse locali, attraverso organizzazioni di eventi, sviluppo del commercio e artigianato, corretta applicazione delle norme comunali, regionali e statali, maggiore aggregazione de cittadini. L’organismo direttivo nelle persone di Maria Idone, Natala Immacolata Nostro e Daniela Rigolino si propongono di operare in campo commerciale, per scelte maggiormente consapevoli sul territorio come attivo operatore, senza scopo di lucro a carattere volontario, apolitico, apartitico, senza differenze di razza. Il comitato per il perseguimento delle finalità istituzionali si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Lo sviluppo di un territorio deve iniziare dal coinvolgimento di tutti i presenti in loco, compresa l’amministrazione comunale che giornalmente s’impegna a tale scopo. Il Comitato nasce con l’obiettivo di supportare gli organi competenti, in modo tale da riuscire ad aumentare gli scambi economici con i paesi limitrofi, attraverso eventi che portino più affluenza sul territorio. Altra finalità quella di definire in tempi brevi e per il tramite degli organi competenti (assessorato e uffici attività produttive) una vera rete di imprese e attività produttive locali che possa concretizzare al meglio una sinergia interistituzionale su tematiche di sviluppo del settore commerciale e una concreta pianificazione e programmazione futura anche con riferimento al redigendo psc (piano strutturale comunale) ove le forze sane e produttive del territorio devono essere coinvolte in modo.concreto e non puramente formale”.

Valuta questo articolo