23 Ottobre 2019 18:42

Villa San Giovanni, Riscatto Civile: “rammarico e dispiacere per la situazione dei dipendenti della società Avr che, purtroppo ad oggi, non hanno ancora percepito lo stipendio della mensilità di luglio a causa della morosità del Comune”

“Si apprende con rammarico e dispiacere la situazione dolente dei dipendenti della società AVR che eseguono il servizio a Villa San Giovanni e che purtroppo ad oggi non hanno ancora percepito lo stipendio della mensilità di luglio a causa della morosità del Comune. A tal proposito il gruppo “Riscatto Civile” – scrive in una nota- nella seduta consiliare del 23 settembre 2019 ha presentato un’interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art. 23 c. 2 del regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari ma che ancora oggi nonostante siano passati trenta giorni nessuna risposta è pervenuta. Inizialmente si credeva che l’Amministrazione in questo lasso di tempo fosse impegnata nella risoluzione di tale problematica ma ad oggi ci si rende conto che così non è stato perchè l’allarmante stato di degrado continua ad incombere su Villa San Giovanni. Il Gruppo “Riscatto Civile” sta aspettando ancora oggi la risposta da parte del sindaco in merito alla vicenda e riporta qui di seguito il testo integrale dell’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 23 settembre 2019:

“Una città con una forte vocazione turistica come Villa San Giovanni, con il caldo torrido che ha caratterizzato questa estate 2019, avrebbe avuto bisogno di un ancor migliore servizio di raccolta e gestione dei rifiuti cosa che, spiace dover constatare, non è avvenuta. In città molti villesi si chiedono il perché negli anni scorsi i servizi di igiene ambientale fossero molto più efficaci considerando il fatto che la Società che si occupa della raccolta non è cambiata (ma le amministrazioni si). La gente si chiede se il Comune sia o meno debitore nei confronti della stessa società, a quanto ammonta l’eventuale debito, a quali anni si riferisce e poi vuole conoscere i dettagli della cessione del credito. Argomenti che sembrano avvolti in un alone di mistero ma che il gruppo Riscatto Civile, con la presente interrogazione, desidera conoscere e far conoscere ai cittadini villesi. Al di là delle posizioni politiche pro o contro questa Amministrazione, infatti, appare evidente a tutti lo stato di pesante sofferenza – che in diverse circostanze sfocia in degrado – in cui versa la Città per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti. E’ ormai finita una stagione estiva in cui le abbiamo viste davvero tutte: cumuli di rifiuti accumulati e non raccolti con la dovuta ciclicità, sia all’esterno dei condomini sia fuori gli esercizi commerciali, cunette di strade tanto centrali quanto periferiche sporche per giorni, settimane e mesi, strade sporche ecc… È evidente che questa situazione non sia una bella rappresentazione della Villa San Giovanni come città turistica, ma neanche come città “civile” nella quale risiedere, vivere ed abitare. Per questo motivo i sottoscritti chiedono al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all’assessore delegato, alla Responsabile del Settore di rispondere per iscritto, per avere più chiari i contorni della vicenda. Per il gruppo Consiliare Riscatto Civile vale la pena ribadire un concetto semplice: amare la propria città non significa evidenziare solo il bello, che Villa San Giovanni certamente ha e anche molto…, ma pure evidenziare ciò che palesemente non va, affinché possa essere migliorato. Compito di un’Amministrazione seria non è solo quello di organizzare e presenziare a feste e manifestazioni civili e/o religiose, ma prima di tutto tutelare l’immagine ed il decoro della propria città, ad iniziare proprio dall’igiene ambientale e urbana. Per queste ragioni i sottoscritti consiglieri del gruppo Riscatto Civile, con la presente interrogazione chiedono di

CONOSCERE:

L’ammontare esatto del debito maturato dal Comune di Villa San Giovanni nei confronti della società che effettua il ritiro dei rifiuti (A.V.R.) alla data del 30.08.2019;

Quali sono i pagamenti, i mesi e gli anni oggetto della cessione del credito fatta dal comune di Villa San Giovanni all’A.V.R.;

Quali sono le fatture scadute e non pagate e a quanto ammontano le fatture emesse dall’A.V.R. al 30.08.2019;

L’ammontare esatto del fatturato mensile che l’A.V.R. emette per il Comune di Villa San Giovanni (RC) per i servizi effettuati;

L’ammontare esatto incassato dal Comune di Villa San Giovanni a titolo di tassa dei rifiuti solidi negli anni 2017, 2018 e la previsione per il 2019 (importo da conoscere suddiviso per anni)”.

Il Gruppo Consiliare “Riscatto Civile”

Giuseppe Sofi, Sonia Labate, Liz Ciccarello

