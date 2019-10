Villa San Giovanni, giovedì iniziativa su “Welfare ed Inclusione Attiva”

29 Ottobre 2019 18:28

Villa San Giovanni: si terrà giovedì 31 ottobre, presso la Sala “Rocco Antonio Caracciolo” di Palazzo San Giovanni, il convegno sul tema: “Welfare Inclusione Attiva e Servizi Territoriali – Il PON Inclusione e i Tirocini nel Territorio dell’Ambito Sociale 14”.

Si terrà giovedì 31 ottobre 2019 a partire dalle ore 9,00, a Villa San Giovanni, presso la Sala “Rocco Antonio Caracciolo” di Palazzo San Giovanni (Sede Municipale), il convegno sul tema: “Welfare Inclusione Attiva e Servizi Territoriali – Il PON Inclusione e i Tirocini nel Territorio dell’Ambito Sociale 14”. A comunicarlo è il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, che ha fortemente voluto l’evento formativo che si inquadra nel contesto del progetto “Pon Inclusione”. Organizzato, dall’Ambito Territoriale 14 di cui il Comune di Villa San Giovanni è ente capofila, ed al quale aderiscono dodici Comuni e grazie alla preziosa collaborazione dell’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale, Concormedia Sede di Villa San Giovanni, il programma del convegno prevede l’inizio alle 9:00 con i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Siclari e del Presidente del Consiglio Comunale Antonino Giustra. Seguiranno, poi gli interventi, moderati dal responsabile Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni, Antonio Giordano.

Ad aprire il ciclo di interventi sarà la dottoressa Tiziana Catalano, psicologa coordinatrice dell’equipe multidisciplinare del progetto “Pon Inclusione”, a cui seguirà la dottoressa Alessia Taverriti dell’Ufficio di direzione e coordinamento amministrativo del progetto Pon Inclusione. A seguire la relazione del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Avv. Rosario Maria Infantino e quella del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria Dott. Stefano Maria Poeta. Toccherà a Maria Grazia Richchi, nel corso del suo intervento, fare il punto sul lavoro sin qui svolto dal gruppo di professionisti cui si avvale l’Ambito 14 per la realizzazione del progetto “Pon Inclusione” e sui risultati raggiunti e sugli obbiettivi del Programma finanziato dal Ministero del Lavoro grazie al Fondo Sociale Europeo. La conclusione dei lavori è stata affidata, al Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Dott. Antonino Tramontana, poiché come ha affermato la stessa Richichi – oltre al ruolo importante degli Ordini Professionali, è imprescindibile la funzione ed il ruolo degli imprenditori e delle aziende che possano garantire l’inclusione sociale e lavorativa anche a soggetti che vivono una condizione di disagio. L’ evento è stato accreditato per la formazione continua dall’Ordine dei Dottori Commercialisti (4 crediti) e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo