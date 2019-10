Anche a Messina un “muro della gentilezza”: abiti e beni di prima necessità per i più bisognosi, la proposta di Vento dello Stretto

24 Ottobre 2019 20:24

I dirigenti di Vento delle Stretto propongono di predisporre anche a Messina un “muro della gentilezza” per aiutare i bisognosi in vista dell’inverno. Lo slogan dell’iniziativa è “Se non ne hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo”

Dario Carbone e Debora Buda, Dirigenti del Movimento “Vento dello Stretto” propongono la predisposizione, anche a Messina, di un “muro della gentilezza”, un luogo dove è possibile procurarsi, o al contrario lasciare in dono, giacche, sciarpe, cappelli, maglioni e quant’altro possa servire per affrontare meglio l’inverno.

Si tratta di un’iniziativa di solidarietà che sta prendendo piede in diverse città d’Italia e del mondo, e che incoraggia la gente a donare abiti che non usa più e che possono servire alle persone meno fortunate per proteggersi dal gelo invernale.

Lo slogan dell’iniziativa è “Se non ne hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo”.

“Ormai da tanti anni il Vento dello Stretto si occupa della distribuzione di coperte, abiti e beni di prima necessità ai più bisognosi ed ai numerosi senzatetto che si trovano in città, ma siamo rimasti molto colpiti dal grande impatto sociale che può avere una iniziativa di per sé semplice come il muro della gentilezza ed abbiamo deciso di proporla all’Amministrazione comunale ed in particolare all’Assessorato alle Politiche Sociali già lo scorso inverno senza riuscire a concretizzarla. Speriamo si possa predisporlo il prima possibile ed abbiamo già individuato alcuni luoghi adatti” ha dichiarato Dario Carbone, Vice Presidente del Movimento.

Debora Buda, Consigliere della IV Circoscrizione, aggiunge: “Quando la temperatura si fa più rigida il centro di Messina, in particolare la zona della stazione ferroviaria, si riempie di clochard e senzatetto che passano la notte al freddo per cui un punto dove siano disponibili abiti, coperte o indumenti caldi può certamente essere utile. Solleciteremo ulteriormente l’Amministrazione.”

