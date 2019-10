UNVS: il reggino Domenico Postorino nuovo Vice Presidente Nazionale

23 Ottobre 2019 18:26

Grande riconoscimento per la sezione UNVS “Mimmo Zaccone” di Reggio Calabria

La Presidente ed addetto stampa della sezione Francesca Zaccone comunica con viva soddisfazione che il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport presieduto dal suo Presidente Avv. Alberto Scotti, riunitosi il 12 ottobre nella splendida località di Lerici (SP), ha nominato Domenico Postorino Vice Presidente Nazionale per l’area Sud.

Domenico Postorino, 53 anni, iscritto dal 2009 alla sezione UNVS “Mimmo Zaccone“ di Reggio Calabria, ha ricoperto la carica di Delegato Regionale UNVS esattamente dal 2010 al 2019 e successivamente il 25 maggio, all’Assemblea Nazionale di Stresa, è stato eletto Consigliere Nazionale.

Postorino subentra nel ruolo di Vice Presidente a Nino Costantino, grande medico sportivo venuto a mancare prematuramente il 3 dicembre 2018.

“E’ stata per me una grande soddisfazione, dichiara Postorino, essere nominato Vice Presidente per l’area Sud. Un traguardo importante per tutta la regione, oltre che personale, pertanto ritengo doveroso condividerlo con le sezioni di Lamezia Terme, Cosenza, Falerna, oltre ovviamente a quella di Reggio Calabria, che hanno supportato la mia candidatura al Consigliere Nazionale. E’ un traguardo che dedico interamente a Nino Costantino, mia guida in seno ai Veterani dello Sport oltre che amico fraterno. Il mio impegno è quello di continuare l’ottimo lavoro svolto da Nino in tutta la sua attività di Veterano. Confido nei suoi insegnamenti, nella mia tenacia e nella collaborazione di tutti gli amici Veterani”.

